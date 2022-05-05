Paris Saint Germain’in zararı büyüyor! 2020-21’de 224,3 milyon euro…

Fransa Ligue 1'in şampiyonu Paris Saint Germain'in yaşadığı ekonomik kayıp gözler önüne serildi...

Sozcu.com.tr

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Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) denetim organı olan Ulusal Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü (DNCG), Fransız kulüplerinin yaşadığı ekonomik gerilemeyi ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Covid krizinin patlak vermesiyle 124,2 milyon euro zarara uğrayan Paris Saint Germain için 2020-21 sezonunda bu rakam zirveye ulaştı. Ligue 1’de toplam 646 milyon euro zarara uğrayan takımlar içinde, PSG 224,3 milyon euro zararla %35’ini temsil etti. PSG’nin arkasında 107 milyon euroluk kayıpla Lyon, Marsilya (76 milyon) ve Bordeaux (67 milyon) yer aldı. Kayıpların önemli bir kısmı, corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle maç gelirlerinin %95 oranında düşmesi ve 7,9 milyon euroya gerilemesiyle açıklanıyor.

FUTBOLCULARA ÖDENEN ÇILGIN RAKAM

Görsel-işitsel haklar, pandemiden öncesi 2018-19 sezonunu seviyesine ulaşmasa da, %21 artarak 835,7 milyon euroya ulaştı. Gider tarafında, personel harcamaları %9 artarak 1.240 milyon euro, sosyal güvenlik primleri ise %23 artarak 347 milyon euro oldu. Profesyonel oyunculara ödenen paralar %9 artışla 934,4 milyona çıktı.

Sadece PSG’nin futbolculara ödediği para 503 milyon euroyu bulurken (Ligue 1 kulüplerinin %31,7’si) bu da 1 yılda %21’lik bir artışa işaret etti. Televizyon haklarından 201,8 milyon euro kazanan PSG, bu paranın 146 milyonunu Şampiyonlar Ligi’ne katılımdan aldı. Fransa lig maçlarından 50,2 milyon euro, televizyon hakkı ve diğer turnuvalardan 5,6 milyon euro kazandı.

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