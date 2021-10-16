Patrice Evra: ‘Ballon d’Or’u Messi’ye vermelerinden bıktım’

Ballon d'Or adaylarının açıklanmasıyla, bu yıl ödülü hangi futbolcunun alacağı tartışmaları da başladı. Eski Fransız futbolcu Patrice Evra, "Lionel Messi'ye verilmesinden bıktım" diyerek ödülü başka bir futbolcunun alması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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France Football’un her yıl verdiği Ballon d’Or ödülü, pandemi nedeniyle 2020’deki bir yıllık aranın ardından bu sene sahibini bulacak. Ballon d’Or’u en fazla (6) kazanan Lionel Messi en güçlü adaylar arasında ancak bu duruma itiraz edenler de var. Manchester United ve Fransa Milli Takımı’nın eski yıldızı Patrice Evra, Arjantinli futbolcunun ödülü almaması gerektiğini savunanlardan.

ESPN’e röportaj veren Evra, “Bence Ballon d’Or Jorginho veya Kante’ye verilmeli. Leo Messi’ye vermelerinden bıktım. Bu yıl Copa America’yı kazandı, tamam. Ama bütün yıl Barcelona ile ne yaptığını söyleyin!” ifadelerini kullandı.

Evra, Ballon d’Or’u Lewandowski’nin kazanması gerektiğini söyleyen Bayern Münih Teknik Direktörü Naggelsman’ın sözlerine destek çıktı: “Kesinlikle hak ediyor. Son üç yılda herkesten inanılmaz derecede üstün bir performansa sahipti.”

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