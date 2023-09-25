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Patrick Kluivert’ın oğlu Barcelona’ya imza attı

Barcelona, Adana Demirspor'u çalıştıran Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yayınlanma: 16:50 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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Patrick Kluivert’ın oğlu Barcelona’ya imza attı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert’ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Barcelona’nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, “Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert’ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı” ifadesi kullanıldı.

Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona’nın genç takımında yer alıyordu. (AA)

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