Patrick Vieira Everton taraftarını tekmeledi! İngiltere’de olay bitmiyor…

İngiltere Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren Everton, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Everton’ın son anlarda attığı üçüncü golün ardından çılgına dönen ve sahaya dalan taraftarlar, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira’ya zor anlar yaşattı.

Sevincin dozunu kaçıran bir Everton taraftarı Patrick Vieira’nun üzerine gidip küfürler savururken, önce sakin kalmaya çalışan efsane isim daha sonra dayanamayarak kendisini videoya çeken taraftara saldırdı. ‘S…. git’ diye bağıran ve suratına doğru orta parmak işareti yapan taraftarın tacizleri sonrası sinirlerine hakim olamayan Vieira, arkasına dönerek adamı kolundan yakaladı ve çelme takarak yere düşürdü.

Daha sonra bir başka taraftar gelip Vieira’yı itince Fransız teknik adam bu kez o kişiye doğru yöneldi. Ancak diğer taraftarların araya girmesi sonrası olay daha fazla büyümeden sona erdi.

Sahayı terk ettikten sonra konu hakkında görüşü sorulan Vieira, “Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight's pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

