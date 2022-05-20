Patrick Vieira Everton taraftarını tekmeledi! İngiltere’de olay bitmiyor…

İngiltere'de son günlerde yaşanan saha olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sevinmek için sahaya dalan ancak rakip takım oyuncularına saldıran taraftarlar çirkin görüntülere sebep olurken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'nın kendisine yönelik saldırıya karşılık vermesi Ada futbolunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren Everton, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Everton’ın son anlarda attığı üçüncü golün ardından çılgına dönen ve sahaya dalan taraftarlar, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira’ya zor anlar yaşattı.

Sevincin dozunu kaçıran bir Everton taraftarı Patrick Vieira’nun üzerine gidip küfürler savururken, önce sakin kalmaya çalışan efsane isim daha sonra dayanamayarak kendisini videoya çeken taraftara saldırdı. ‘S…. git’ diye bağıran ve suratına doğru orta parmak işareti yapan taraftarın tacizleri sonrası sinirlerine hakim olamayan Vieira, arkasına dönerek adamı kolundan yakaladı ve çelme takarak yere düşürdü.

Daha sonra bir başka taraftar gelip Vieira’yı itince Fransız teknik adam bu kez o kişiye doğru yöneldi. Ancak diğer taraftarların araya girmesi sonrası olay daha fazla büyümeden sona erdi.

Sahayı terk ettikten sonra konu hakkında görüşü sorulan Vieira, “Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight's pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

VIEIRA’YA DESTEK!

Yaşananların ardından Vieira’ya destek verenlerin sayısı fazlaydı. Sky Sports yorumcusu Dion Dublin, taraftarların davranışlarını eleştirdi ve karşılık verdiği için Vieira’yı suçlamadığını söyledi:

“Everton taraftarlarının mutluluğunu anlayabiliyorum ama bunu yapamazsınız. Menajerleri ve oyuncuları sıkıştırarak, oyunculara dokunarak veya yüzlerine bağırarak sevinemezsiniz. Taraftarların sahaya girmesine izin vermeyi bırakmalıyız. Bu çok tehlikeli.”

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard da Vieira’ya sahip çıkanlar arasında yer aldı. Lampard, “Doğru şekilde yapıldığı sürece taraftarların sahaya girmesinde sorun görmüyorum. Bu sahneleri görmediğimiz sürece bırakın anı yaşasınlar. Futbolun özü budur. Onları koltuklarına kelepçeleyecek miyiz? Doğru davrandıkları sürece sorun yok” ifadelerini kullandı.

BILLY SHARP’A KAFA ATILMIŞTI

İngiltere futbolunda son dönemde saha içi olaylar artarken, geçtiğimiz günlerde bir Nottingham Forest taraftarı Sheffield United’dan Billy Sharp’a kafa atmıştı. Sevinç nedeniyle sahaya dalan Robert Biggs adlı taraftar 24 hafta hapis cezası ve 10 yıl tribünlerden men cezası aldı.

Gecenin bir başka olayı ise, Swindon ve Port Vale arasında oynanan maçta yaşandı. Ev sahibi Port Vale’nin taraftarları maç sonu sahaya dalarak Swindon oyuncularını yumrukladı.

Swindon head coach Ben Garner says his players were “physically and verbally abused” by Port Vale supporters who stormed the pitch following his side’s play-off defeat at Vale Park pic.twitter.com/UOEFxgDcPE — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 20, 2022