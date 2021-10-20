Patson Daka, Leicester City’yi hayatta tuttu! Tarihe geçti…

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Spartak Moskova'ya konuk olan Leicester City, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanırken, Patson Daka attığı dört golle yıldızlaştı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki iddiasını sürdürmek isteyen Leicester City, gruptaki üçüncü maçında Spartak Moskova’ya konuk oldu. İngiliz ekibi, kritik öneme sahip maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Zambia’lı golcüsü Patson Daka’nın golleriyle 4-3 galip gelerek önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Aleksandr Sobolev ve 44. dakikasında Jordan Larsson’ın attığı gollerle 2-0 öne geçen Spartak Moskova, 45’te Patson Daka’nın golüne engel olamayınca soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girdi. Ancak, Leicester City’nin 23 yaşındaki forveti Daka, 48., 54. ve 78. dakikalarda attığı gollerle İngiliz ekibini 4-2 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 86’da Sobolev ile bir gol daha bulmasına rağmen sahadan 4-3’lük yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

Daka, bu performansıyla Avrupa Ligi’nde bir maçta 4 gol atan dördüncü futbolcu olmayı başardı. Daha önce Radamel Falcao, Edinson Cavani ve Willian Jose bir maçta dört gol atan isimlerdi. Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maçta 90 dakika forma giydi.