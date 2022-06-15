Paul Pogba kararını verdi! Juventus’a dönüyor…

Manchester United'la sözleşme yenilemeyerek bonservisini eline alan Paul Pogba, eski takımı Juventus'a dönüş planında mutlu sona ulaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’dan ayrıldıktan sonra transfer görüşmeleri yapan Paul Pogba, daha önce formasını giydiği Juventus’la anlaşma sağladı.

Juventus’la 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 29 yaşındaki futbolcu, 2012 yılında İtalyan ekibinden 105 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United’a transfer olmuştu. Le Havre ve Manchester United akademisinde oynadıktan sonra 2012’de Juventus’a bedelsiz şekilde transfer olan Pogba, dört yıl üst üste Serie A şampiyonluğu ve iki İtalya Kupası kazanarak dört yıllık başarılı bir dönem geçirmişti.

Geçtiğimiz ay Manchester City’nin teklifini geri çeviren Pogba, 2020’den beri şampiyon olamayan Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile çalışmak istediğine karar verdi.

CAMPOS GELDİ, PSG ÇEKİLDİ

Bir ara PSG’nin de radarında olan Pogba, sportif direktör Leonardo’nun görevinden ayrılması ve Luis Campos’un göreve gelişi sonrası bu ilgiyi kaybetti.

NEDENLERİNİ AÇIKLAYACAK

Pogba, Cuma günü yayınlanacak olan “The Pogmentary” adlı belgeselde kararının arkasındaki nedenleri anlatacak.

MANCHESTER’DA HUZURSUZ GÜNLER

Old Trafford’daki 6 yıllık kariyerine nokta koyan Fransız orta saha, o dönemlerde transfer rekoru olan bir bedelle geldiği kulüpte 3 kupa kazanabildi. Teknik Direktör Jose Mourinho ve sonrasında göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick ile sorunlar yaşayan yıldız isim, son dönemde United taraftarının protestosuna da maruz kalıyordu.