Pep Guardiola’dan, Arsenal ve Mikel Arteta sözleri: Gol atınca sevinmiyordu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir dönem yardımcılığını yapan Arsenal'deki mevkidaşı Mikel Arteta hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Pep Guardiola, Mikel Arteta’nın Manchester City menajeri olabileceğini ancak Etihad Stadyumu’ndaki görev için sabırsız davrandığını söyledi.

Guardiola, 2016’da Manchester City’de göreve getirildiğinde Arteta’ya ilk antrenörlük deneyimi fırsatını verdi. Aralık 2019’da Arsenal’den teknik direktörlük teklifi alan Arteta, Guardiola’nın ikinci adamı olarak yaklaşık 2,5 yıl görev yaptıktan sonra yeni bir maceraya yelken açtı.

Arteta hakkında açıklamalar yapan Guardiola, İspanyol çalıştırıcı yanında etseydi City’de teknik direktörlük koltuğuna oturabileceğini ifade etti:

“Daha önce görevden ayrılsaydım, burada devam edeceğinden ve kesinlikle en iyi tercih olacağından eminim. Ama sözleşmemi uzattım, üzgünüm ve o beklemedi.”

“ARSENAL’A GOL ATTIĞIMIZDA…”

“Arsenal’i seviyor. Burada birlikteyken gol attığımız zamanları hatırlıyorum. Bir takım hariç hepsine seviniyordu. Ne zaman Arsenal’e gol atsak bütün takım sevinçten zıplıyordu ama Arteta oturuyordu.”

“O AN ANLADIM…”

“O an Arteta’nın Arsenal’i sevdiğini anladım. Asistan olarak çalışsam ve Barcelona beni ararsa giderim. Orası kulübüm.”