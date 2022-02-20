Phil Foden kavgaya karıştı! Annesine yumruk atılınca çileden çıktı

İngiliz yıldız futbolcu Phil Foden, kendisini fiziksel şiddete varan bir gerilimin içinde buldu. Annesine yumruk atılmasının ardından çileden çıkan Phil Foden, korumaları ile birlikte kavgaya karıştı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve İngiliz futbolcunun 21 yaşındaki yıldızı Phil Foden, annesi Claire ile birlikte kavgaya karıştı. Annesine yumruk atılmasının ardından çileden çıkan Phil Foden, korumaları ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren şahısların üzerine yürüdü.

Manchester’da bulunan AO Arena’da Amir Khan ile Kell Brook arasındaki boks maçını izleyemeye giden Phil Foden, Gallery 33 adı verilen locaya yöneldi. Locaya giderken bazı kişiler tarafından sözlü tacize uğrayan genç yıldızın annesi, bu duruma tepki gösterdi. Phil Foden’e küfür eden kişiyi iterek kulis kapısından uzaklaştırmaya çalışan Claire, yüzüne gelen yumruk darbesi ile sendeledi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE

Bunun üzerine Phil Foden’ın korumaları dışarı çıkarak Claire ve şahısların arasında girmeye çalıştı. Ancak pek başarılı olamayan korumaların arasından sıyrılan Claire, şahısların üzerine yürüdü. Korumaların duruma el koymakta yetersiz kaldığı gözlenirken, gerilimin tırmanması üzerine Phil Foden kulisten çıkarak kavgaya dahil oldu.

Phil Foden ve annesi Claire’i olay yerinden uzaklaştıran korumalar ile şahıslar arasında kavga bir süre daha devam etti. Bir korumanın eline yangın söndürme tüpü alarak şahısları uzaklaştırmaya çalıştığı gözlendi. Bir süre daha devam eden kavga, şahısların kulis koridorundan gitmelerinin ardından son buldu.

KORUMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Phil Foden, İngiltere’de gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, çoğunlukla Phil Foden’ın annesine yumruk atan şahsı suçlarken, korumaların yetersiz kalmasına da tepki gösterdi.

Kullanıcılar, “Bence korumalar başka bir iş bakmaya başlasın”, “Bunlar nasıl koruma? Korunmaya ihtiyaçları var”, “Foden’ın annesi korumalardan daha çok yumruk atıyor”, “Foden’ın burada suçu yok. Annesi yanlış hiçbir şey yapmıyor. Annesine yumruk atılmasının ardından ne yapması bekleniyordu? En büyük hata kavgayı sonlandıramayan korumalarda” gibi ifadeler kullandı.