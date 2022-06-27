Phil Foden ve sevgilisi Yunanistan’da sahilden kovuldu! Cep telefonunu karıştırınca…

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, Yunanistan'da tatil yaparken Korfu'daki plajda tartışmaya başlayınca kovuldular. İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ve iddialar gündeme bomba gibi düştü...

Sozcu.com.tr

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İngiltere futbolunun genç yıldızı 22 yaşındaki Phil Foden, kız arkadaşıyla birlikte gittiği tatilde büyük şok yaşadı.

Yunanistan’ın Korfu adasında bir plajda zaman geçiren ikili bir anda tartışmaya başladı. Foden’ın denize girdiği sırada sevgilisinin telefonunu karıştıran 20 yaşındaki Rebecca Cooke, İngiliz futbolcu sudan çıktıktan sonra bağırmaya başladı. İddialara göre, Foden’ın cep telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını gören Rebecca sinir krizi geçirdi.

Görgü tanıkları Cooke’un Foden’ın telefonuna baktıktan sonra büyük üzüntü yaşadığını söylerken bir başka görgü tanığı “Tartışıp bağırıyorlardı. Her şey sahilde oldu ve Foden çok saldırganlaştı. Bara gittiler ve kadın ona bağırmaya devam etti. Bu tür şeyler burada olmaz” dedi.

“SENCE BEN APTAL MIYIM?”

The Sun gazetesinde yayınlanan videoda, Phil Foden ve Rebecca Cooke’un güvenlik görevlileri eşliğinde Glyfada Beach isimli mekandan çıkartıldığı görüldü. Cooke’un o sırada Foden’a “Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun?” dediği duyuldu.

Bebek arabasını iki güvenlik görevlisi taşırken arkadan gelen Rebecca’nın, Foden’ın kulağına doğru eğilip “Sence ben s… kafalı mıyım? Evet, nedenini merak ediyorum dostum. Ona her şeyi anlatırsın” diye bağırması kameralara yansıdı.

Ayrıca bir görgü tanığı, Rebecca’nın Foden’a “Seni hiçbir yere götüremeyiz. Çünkü bu hep oluyor” dediğini söyledi.

FODEN’IN İLK ÇAPKINLIĞI DEĞİL

Foden, Kasım 2018’de Manchester City A takımına henüz 17 yaşındayken yükseldi ve İngiltere Milli Takımı için ilk maçına Eylül 2020’de İzlanda karşılaşmasında çıktı. İzlanda maçı öncesinde, Foden ve takım arkadaşı Mason Greenwood, iki kadını Covid kurallarını ihlal ederek kaldıkları otele gizlice soktuktan sonra kamptan gönderildiler. Kadınlardan biri olan makyöz Lara Clausen, İngiltere Milli Takımı güvenlik görevlilerinin sabah 6’da odaya gelmeden önce Foden ile yattığını iddia etti.