Pochettino: ‘Messi’yi ister misin diye sordu, şaka zannettim’

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin kendilerine transfer olma ihtimalini ilk duyduğunda şaka yapıldığını zannettiğini söyledi.

Sezon başında Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint Germain’e transfer olan Lionel Messi, tüm dünya kamuoyuna büyük bir sürpriz yaşatmıştı. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da bu sürprizden en çok pay sahibi olan kişiydi. Arjantinli futbolcunun Fransız ekibine transfer sürecini anlatan Pochettino, kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi.

“ŞAKA OLDUĞUNU SANDIM”

Barcelona kariyerinde altı kez Ballon d’Or kazanan Messi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle altyapısında yetiştiği kulübüne veda etmek zorunda kaldı ve 10 Ağustos’ta PSG’ye bonservis ücreti ödenmeden transfer oldu. Messi’nin transferine dair açıklamalar yapan Pochettino, “Leonardo (Sportif Direktör) beni aradı ve şöyle dedi: ‘Bir ihtimal var. İster misin, istemez misin?’ İşin iyi yanı beni arayıp fikrimi sormasıydı. Kendi kendime ‘Bu bir soru mu?’ dedim. Şaka olduğunu sanmıştım. Değilmiş. ‘Elbette’ dedim” ifadelerini kullandı.

“İKİ YA DA ÜÇ GÜN İÇİNDE…”

“Ona dedim ki: ‘Gidip onu almamız mı gerekiyor? Arabayı ben mi kullanacağım?’ İşte o zaman müzakere başladı. O andan itibaren Leonardo transferin ne durumda olduğunu anlatmak için her gece beni aradı. Herkes Messi’nin Barcelona’da kalacağını varsaymıştı. Bütün kulüpler olmasa da birçok takım Messi’ye sahip olmayı ve onun serbest kalmasını hayal etti. PSG’nin ilgi gösterdiği andan itibaren Leo buraya gelmek istedi. Her şey hızlı oldu. Leonardo’nun yaptığı işi vurgulamalıyız. Başkanımız ve tüm yöneticiler tarafından iki ya da üç gün içinde dünyanın en iyi oyuncusuyla anlaştık.”

MBAPPE’NİN GELECEĞİ

Öte yandan takımdan ayrılarak Real Madrid’e transfer olmak isteyen Kylian Mbappe’nin geleceği hakkında da konuşan Pochettino, “Mbappe’nin uzun yıllar PSG’de kalmasını kim istemez? Kulüp onu burada kalmaya ikna etmek için her yolu deneyecektir. Mbappe her konuda net ve futbolu seviyor. 22 yaşında ama geleceğiyle ilgili bu tür durumları yönetmek için çok olgun. Mbappe’nin, geleceğin ona getireceğiz her türlü zorlukla yüzleşebileceğinden hiç şüphem yok.”

