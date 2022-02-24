Polonya, İsveç ve Çekya’dan Rusya kararı: ‘Gitmeyi düşünmüyoruz’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından futbolda da sular durulmuyor. Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonları ortak bir açıklama yaparak, Rusya'da oynanacak Dünya Kupası Play-Off maçlarına ilişkin UEFA ve FIFA'nın çözüm bulmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri kriz, dünya futbol kamuoyunu da etkiledi. Polonya, İsveç ve Çekya’nın futbol federasyonları ortak bir açıklama ile UEFA ve FIFA’yı göreve davet etti.

Yapılan açıklamada, “Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut endişe verici gelişmeye dayanarak, 24 ve 29 Mart’ta Rusya’da yapılması planlanan Dünya Kupası Play-Off maçlarıyla ilgili olarak kesin kararlar alınması gerekiyor” denildi.

Üç ülke federasyonu, Rusya’ya seyahat etmeyi ve orada futbol maçı oynamayı düşünmediklerini dile getirirken, “Gözlemlediğimiz askeri tırmanış, milli futbol takımlarımız ve resmi delegasyonlarımız için ciddi sonuçlar doğurmakta ve güvenliği önemli ölçüde azaltmaktadır” ifadelerine yer verildi.

UEFA ve FIFA’nın bu konuda acil bir karar alması gerektiğinin belirtildiği bildiride, “Bu nedenle FIFA ve UEFA’nın bir an önce tepki vermesini ve yaklaşan play-off maçlarının oynanabileceği yerler konusunda alternatif çözümler sunmasını bekliyoruz” yorumunda bulunuldu.

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