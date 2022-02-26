Polonya’nın Rusya kararının ardından Lewandowski’den ilk sözler

Polonya Futbol Federasyonu'nun Rusya ile Dünya Kupası Play-Off maçı oynamayacağını açıklamasının ardından ilk yorum yıldız futbolcu Robert Lewandowski'den geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile 2022 Dünya Kupası Play-Off maçı oynamayacağını açıkladı. Cezary Kulesza, açıklamasında “Daha fazla söz yok, harekete geçme zamanı! Polonya, Rusya’ya karşı Dünya Kupası Play-Off maçı oynamayacak” dedi.

Dünya Kupası Play-Off finalinde Polonya ile Rusya’nın 24 Mart’ta karşılaşmaları bekleniyordu.

Polonya Futbol Federasyonu’nun aldığı karara ilk yorum, ülkenin dünyaca ünlü yıldızı Robert Lewandowski’den geldi. Federasyonun kararını desteklediğini belirten Lewandowski, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok doğru bir karar… Ukrayna’ya karşı silahlı saldırılar devam ettiği sürece Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız.”