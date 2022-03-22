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Portekiz-Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası Play-off yarı final maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Yayınlanma: 12:15 - 22 Mart 2022 Güncellenme:
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Portekiz-Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında A Milli Takım, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45’te Estdio do Drago Stadyumu’nda Portekiz ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.

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