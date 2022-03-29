Portekiz ve Polonya Dünya Kupası’nda! Peri masalı sona erdi

Portekiz-Kuzey Makedonda ve Polonya-İsveç maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılmayı başaran iki takım daha belli oldu.

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Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Play-Off Final maçlarında Portekiz ile Kuzey Makedonya ve Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Kuzey Makedonya’nın Dünya Kupası hayalleri, Portekiz’de son buldu. Güçlü rakibine 2-0 mağlup olan Kuzey Makedonya’nın Peri masalı sona erdi.

BRUNO FERNANDES ŞOV

Karşılaşmaya Bruno Fernandes damga vurdu. Manchester United’ın yıldızı 32. dakikada attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda bir kez daha sahne alan Bruno Fernandes, 65. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Portekiz, Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı.

RONALDO 5. KEZ

Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırmayı başaran Portekiz, 2002 Kore-Japonya, 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'nın ardından 2022 Katar'da olmak üzere üst üste 6. kez finallerde sahne alacak.

37 yaşındaki yıldız geride kalan 4 Dünya Kupası'nda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. (7 gol) Öte yandan Ronaldo, Portekiz milli takımıyla mücadele ettiği 5 Avrupa Şampiyonası'nda da gol attı.

MİLLİ TAKIM’DA 115 GOL

Dünya futbol tarihinde bir çok rekora imza atan Portekizli yıldız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 gol atarken, milli formayla toplam 115 golü bulunuyor. Ronaldo, Katar'daki finallerde Portekiz kadrosunda yer alırsa 5. kez finallerde sahne alacak.

Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez, Alman Lothar Matthaeus ile İtalyan Gianluigi Buffon 5 Dünya Kupası'nda mücadele ederek bu rekora imza atan isimler olurken; Arjantinli yıldız Lionel Messi de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyerse kariyerindeki 5. Dünya Kupası finalleri olacak.

POLONYA İKİNCİ YARI

Dünya Kupası Play-Off Finali’ndeki bir diğer maçta ise Polonya, sahasında İsveç’i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-0 galip gelen Polonya, Dünya Kupası biletini aldı.

Maçın ilk golü 49. dakikada Robert Lewandowski’den geldi. Kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Bayern Münih’in golcüsü, Polonya’yı öne geçirdi. 72. dakikada Piotr Zielinski’nin kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi.