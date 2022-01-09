Porto’da film gibi son! Conceicao’nun oğlundan unutulmaz gol…

Portekiz Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Porto, Estoril deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarıda tarihi bir dönüşe imza attı. Unutulmaz geceye Teknik Direktör Sergio Conceicao ve 87. dakikada oyuna soktuğu oğlu Francisco damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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“Baba gibi”, “oğul gibi” sıklıkla kullanılan bir terimdir. Ancak, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao için Cumartesi gecesi özel bir anlam taşıyordu.

Porto’nun başarılı menajeri, Estoril karşısında 2-0 geriye düştükleri maçı, son dakikalarda buldukları gollerle 3-2 kazandı. Ancak daha anlamlı olanı, 89. dakikada gelen galibiyet golünü iki dakika önce oyuna soktuğu oğlu Francisco’nun atmış olmasıydı.

Estoril karşısında soyunma odasına 2-0 geride giren Porto, ikinci yarının hemen başında bulduğu golle önce farkı 1’e indirdi. Maçın 84. dakikasında Luis Diaz’ın golüyle skoru 2-2’ye getiren Porto, 87. dakikada oyuna giren Francisco Conceicao’nun iki dakika sonra attığı golle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Teknik Direktör Sergio Conceicao’nun 19 yaşındaki oğlu, golden sonra sevincini babasıyla kutladı. Bu sezon sadece 1 maçta ilk 11’de şans bulan Francisco, 12. maçında ligdeki ilk golünü kaydetti. Bu gol hem babasının hem de kendisinin unutamayacağı bir gol olarak tarihe geçti.

Ancak Francisco’nun, Porto, Lazio, Inter gibi takımlarda oynayan ve Portekiz Milli Takımı ile 56 maçta 12 gol atan babası Sergio’nun kariyerine yaklaşabilmesi için önünde uzun bir yol var.



“FRANCISCO İŞİNİ YAPTI”

Maçtan sonra konuşan Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, “Francisco işini yaptı, galibiyeti getiren golü attı. Büyük bir zafer. Maçtan önce daha yapacak çok şey olduğunu ve hiçbir şeyin kazanılmadığını söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Geliştirmemiz gereken çok şey var. İlk yarıda bunu gördük” dedi.

Sergio Conceicao’nun takımı Porto, geçen sezon Sporting Lizbon’a kaybettikleri lig şampiyonluğunu bu sezon kazanmak için büyük avantaja sahip. Porto’nun bu zaferi, Sporting’in üç puan, Benfica’nın 10 puan önünde zirvede yer almalarını sağladı.