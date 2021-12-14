Premier Lig’de corona rekoru kırıldı! MANU maçı da ertelendi…

İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması beklenen Brentford-Manchester United karşılaşması, corona virüs vaka sayısında patlama yaşanması nedeniyle ertelendi. Son 1 haftada yapılan testlerde pozitif vaka sayısında ise, rekor artış yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Omicron varyantı ile yeniden yükselişe geçen corona virüsü pandemisi, tüm önlemlere rağmen İngiliz futbolunu da derinden sarstı. Son günlerde ertelenen maçlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece oynanması beklenen Brentford-Manchester United maçının ertelendiği açıklanırken, daha fazla erteleme kararının yaşanabileceği öğrenildi. Bir hafta içinde 42 Premier Lig futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıkması, salgının başladığı günden bu yana rekor sayı olarak kayıtlara geçti.

Premier Lig’de en son Ocak ayında bir hafta içinde 40 vakaya ulaşılması rekordu. O hafta 2295 test yapılırken, yeni bir rekorun yaşandığı bu hafta 3805 test yapıldı. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan 3154 testte ise, 30 pozitif vaka tespit edilmişti. İngiliz devi Manchester United salgından en çok etkilenen takımlar arasında yer alırken, kulüp Brentford’daki maçın iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “14 Aralık Salı günü oynanacak Brentford’daki maçımız ertelendi ve zamanı gelince yeniden planlanacak” denildi.

ÜST ÜSTE ERTELEMELER

Takımdaki pozitif vaka sayısının fazlalığına dikkat çeken Manchester United, “A takım personeli ve oyuncular arasında pozitif vakaların olması nedeniyle, salgının gözetim altında tutulması gerekiyor. Daha fazla bulaşma riskini en aza indirmek için testi pozitif çıkan kişiler Premier Lig protokollerine uygun şekilde tecrit edildi” ifadelerine yer verdi.

Antrenmanları da iptal eden Manchester United’ın yanı sıra, Aston Villa ve Brighton da birçok pozitif test sonucu bildirdi. Tottenham, geçen hafta içi maçının iptal edilmesinin ardından Leicester City ile oynayacağı maçın da netlik kazanmadığını açıkladı. QPR takımındaki salgın da, Sheffield United’a karşı oynayacakları maçın ertelenmesine neden oldu.

ÖNLEMLERE GERİ DÖNÜŞ

Takımlardaki pozitif vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle yeni önlemler alınmaya başlandı. Antrenman sahalarında sosyal mesafe kuralına geri dönen kulüpler, soyunma odalarında geçirilen süreyi de sınırlandırdı. Geçen Cuma yapılan bir toplantıda kulüplere, oyuncular ve personel arasındaki sosyal temasları sınırlamaları gerektiği söylendi.

Premier Lig yönetimi, acil durum önlemlerinin vaka sayılarını azaltacağı ve maçların devam etmesini sağlayacağı konusunda umutlu.