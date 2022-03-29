Premier Lig’de hakemler, takımlarla antrenmana çıkabilir!

İngiltere futbolu, Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick'in daha önce görülmemiş teklifini konuşuyor. Alman teknik adam, hakemlerin gelecek sezondan itibaren takımların antrenmanlarına katılmasını teklif etti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın sezon sonuna kadar teknik direktörü olan ve ardından futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmayı sürdürecek Ralf Rangnick’ten ilginç bir teklif geldi.

Daha önce futbol dünyasında görülmeyen bir teklifi gündeme getiren Rangnick, bu sezon büyük eleştiriler alan hakemlerin gelecek sezondan itibaren takımların antrenmanlarına katılmalarını önerdi. Tecrübeli futbol adamı, bu teklifinin altını ise “Oyuncular ve teknik ekiplerle hakemlerin aralarındaki ilişkinin artması” şeklinde doldurdu.

HENÜZ RET YEMEDİ, İNCELENİYOR

PGMOL’un (Profesyonel Maç Görevlileri) Rangnick’in futbolda devrim olabilecek teklifini incelediği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, henüz detaylar netleşmemiş olsa da taslak üzerinde çalışılıyor.

VAR HAKEMLERİ VE GEÇ OFSAYT BAYRAKLARI

İngiliz futbolu, VAR ve pozisyonun sonunu bekleyen yan hakemlerin ofsayt bayrağını gecikmeli olarak kaldırılmasını da tartışıyor. Liverpool’un hocası Jurgen Klopp, Norwich’ten Dean Smith, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Brighton’ın teknik patronu Graham Potter ve Ralf Rangnick VAR için özel hakemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

VAR’daki performansların soru işaretleri doğurduğunu ve yoğun eğitimle sadece VAR hakemlerinin ayrı olmasına dair ortak görüşte birleşildi.

Söz konusu teknik direktörler ayrıca, VAR kuralıyla birlikte gelen ofsaytta yeni kuralın da hafifletilmesini istiyor. Açık ve bariz ofsaytlar için pozisyonun bitmesinin beklenmesine tepki gösteren teknik direktörler, net pozisyonlarda direkt olarak bayrağın kalmasını istiyor.

MAÇ SONRASI HAKEMLERLE GÖRÜŞME

Hem Smith hem de Lampard, maçlardan sonra hakemlerle konuşmak istediklerini belirttiler ve son düdükten 30 dakika sonra hakemle maçı tartışmak eskiye dönülmesini talep etti. Haberde corona pandemisi nedeniyle bu kuralın kalktığı ancak normale dönüşün bir parçası olarak yeniden sağlanacağı söylendi.

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