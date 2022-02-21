Premier Lig’de liderlik yarışı kızışıyor

Premier Lig'de 63 puanla lider sırada yer alan Manchester City'nin Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi, Tottenham karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle son buldu. Bu sonuçla 2. sırada yer alan Liverpool ile puan farkı 6'ya düştü.

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İngiltere Premier Lig’de oynanan 26. hafta maçları sonunda Manchester City, sahasında Tottenham ile karşılaştığı müsabakada 3-2’lik skorla mağlup oldu. En yakın takipçisi Liverpool, evinde Norwich City’yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini alırken, Manchester City’nin ardından 1 maç eksiği bulunan Liverpool puan farkını 6’ya düşürdü.

Premier Lig’in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan lider Manchester City’yi, 57 puanlı Liverpool, 50 puanlı Chelsea ve 46 puana sahip Manchester United takip ediyor.

Premier Lig’in 27. haftasında lider Manchester City, 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Everton ile karşılaşacak. İkinci sıradaki Liverpool ise 23 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında Leeds United’ı konuk edecek.