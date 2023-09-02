Premier Lig’de Manchester City ve Tottenham’dan gol şov!
Premier Lig'de sezona iyi başlangıç yapan takımlardan olan Manchester City ve Tottenham, 4. haftada rakiplerini 5'er golle mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’de Manchester City, sahasında Fulham’ı 5-1 yenerek 4’te 4 yaptı.
Premier Lig’in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı’nda Fulham’ı konuk etti.
Ev sahibi takım, Julian Alvarez’in 31, Nathan Ake’nin 45+5, Erling Haaland’ın 58, 70 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle 5-1’lik galibiyete ulaştı. Fulham’ın golü, 33. dakikada Tim Ream’den geldi.
Manchester City, puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü.
TOTTENHAM’DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Tottenham, Turf Moor Stadı’nda Burnley’ye konuk olduğu maçı 5-2 kazandı.
Konuk ekip, Son Heung-min’in 16, 63, 66, Cristian Romero’nun 45+2 ve James Maddison’ın 54. dakikada bulduğu gollerle galip geldi. Burnley’nin gollerini 4. dakikada Lyle Foster ve 90+4. dakikada Josh Brownhill kaydetti.
Bu sonuçla 10 puana ulaşan Tottenham, ikinci sırada yer aldı.
Günün öne çıkan diğer maçında Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea’yi 1-0’lık skorla geçti. Sheffield United-Everton ve Brentford-Bournemouth karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. (AA)