Premier Lig’de oyuncu değiştirme sayısı ve Covid-19 kuralları değiştirildi

İngiltere Premier Lig'de yedek oyuncu sayısı arttırılırken, oyuncu değiştirme sayısı da 3'ten 5'e yükseltildi.

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İngiltere Premier Lig’de gelecek sezondan itibaren oyuncu değiştirme sayısında değişikliğe gidildi. Corona virüs pandemisi sonrasında dünyada uygulanan 5 oyuncu değişikliği, Premier Lig’de bu sezon yeniden 3 oyuncuya düşürülmüştü.

Premier Lig ekiplerinin toplantısında oyuncu değiştirme sayısı, yedek oyuncu sayısı, transfer dönemi ve Covid-19 önlemleri ele alındı.

5 OYUNCU DEĞİŞTİRME

Kulüpler, yedek oyuncusunun 7’den 9’a çıkarılmasını kararlaştırırken, 3 oyuncu değiştirme hakkının da 5’e yükselmesi için yapılan teklifte uzlaştı. Takımlar dünyadaki diğer resmi maçlarda olduğu gibi oyun devam ederken oyuncu değiştirmek için oyunu 3 kere durdurabilecekler.

Premier Lig’de yaz transfer dönemi penceresi 10 Haziran’da açılacak ve 1 Eylül günü İngiltere saatiyle 23.00’te sona erecek.

COVID PROTOKOLÜ

Toplantıda ayrıca Premier Lig ekipleri Covid-19 için kurallarını yeniledi. 4 Nisan’dan itibaren oyuncular ve kulüp çalışanları haftada iki kez yapılan corona virüs testlerine girmeyecek ve yalnızca semptomatik testlere tabi tutulacak. Ayrıca maç günleri kısıtlanmış alanlara girme protokolünde pandemi öncesi kuralların uygulanacağı belirtildi.