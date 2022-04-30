Premier Lig’den düşen ilk takım Norwich City oldu

İngiltere Premier Lig'e bu sezon veda eden ilk takım Norwich City oldu. Norwich sezon başında yükseldiği ligden son 5 yılda 3. kez düşmüş oldu.

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İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Aston Villa ile Norwich karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak hem 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de Norwich City’nin ligden düşmesine neden oldu.

Ligin son sırasındaki rakibi karşısında 41. dakikada Watkins ile 1-0 öne geçen Villa, 90’da Ings ile durumu 2-0 yaparak 3 puanı kaptı.

34 maç oynayan Norwich, 23 mağlubiyet aldığı sezonda 21 puanda kaldı ve kalan 4 maç öncesinde Premier Lig’den düşen ilk takım oldu.

İngiltere’de adeta asansör takım olan Norwich bu sezon yükseldiği Premier Lig’e 2 yıl önce olduğu gibi yine veda etti.