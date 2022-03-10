PSG Başkanı Al-Khelaifi, Real Madrid maçından sonra çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Real Madrid'e elenen Paris Saint Germain'de, Başkan Nasser Al-Khelaifi maçtan sonra kontrolünü kaybetti. Soyunma odasına inen ve hakemleri tehdit eden Al-Khelaifi güçlükle durduruldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid’i 1-0 yenen PSG, deplasmanda da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak Devler Ligi’ne veda eden taraf oldu.

Santiago Bernabeu’daki maçı tribünden izleyen PSG Başkanı Al-Khelaifi, son düdükle birlikte soluğu soyunma odası koridorlarında aldı. İspanya basınında yer alan haberlerde, bağırarak soyunma odası koridorlarında dolaşan Katarlı yönetici, hakemlere tepki göstermek isterken hedefi şaşırdı ve Real Madrid’in saha yöneticisinin odasına girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri ve yanındakilerin yoğun çabası sonucu sakinleştirilen Al-Khelaifi, kendisini videoya çeken bir Real Madrid çalışanını fark edince tekrar çılgına döndü. Kulüp çalışanına saldırmaya çalışan ve “Seni öldüreceğim” diye bağıran Al-Khelaifi’ye kendi korumaları engel oldu.

Ardından PSG’nin Sportif Direktörü Leonardo, Al-Khelaifi’nin saldırısı sırasında yere düşen Real Madrid çalışanının cep telefonundaki görüntülerin silinmesini talep etti.

GERGİNLİK TRİBÜNDE BAŞLADI

PSG Başkanı Khelaifi, 17 dakikada 3 gol yedikleri maçın son bölümlerinde maçı izlerken sinirlerine hakim olamadı. Sürekli olarak bağıran ve el kol hareketleri yapan Khelaifi’yi, diğer PSG yöneticileri sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

HAKEMİN RAPORU

Öte yandan maçın hakemi Danny Makkelie’nin soyunma odasına da girmeye çalışan Al-Khelaifi ve Leonardo’nun saldırgan tavırlar içinde olduğu iddia edildi. Hakem Makkelie’nin resmi raporuna, “Maçtan sonra PSG Başkanı ve Sportif Direktörü Leonardo saldırgan bir davranış sergiledi ve hakemlerin soyunma odasına girmeye çalıştı. Kapıyı kapattılar ve Başkan orada bulunan hakemlerden birinin bayrağını kırdı” yazdığı öğrenildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatan UEFA’nın, Real Madrid çalışanının çektiği videoyu da dosyaya ekleyeceği belirtilirken, PSG Başkanı Al-Khelaifi’nin ağır bir cezayla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

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