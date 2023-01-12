PSG evinde kazandı Lionel Messi golle döndü
Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Paris Saint Germain, sahasında konuk ettiği Angers'i mağlup etti. Dünya Kupası arasının ardından ilk kez forma giyen Lionel Messi, takımının ikinci golünü kaydetti.
Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers’yi 2-0 yendi.
Ligue 1’in 18. haftasında lider PSG’ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Hugo Ekitike ve 62. dakikada Lionel Messi kaydetti. Dünya Kupası’nın ardından PSG’de ilk maçına çıkan Lionel Messi, yeşil sahalara golle döndü.
Bu sonuçla PSG, puanını 47’ye çıkardı. Angers ise 8 puanla son sırada kaldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in forma giydiği Olimpik Marsilya ise Troyes deplasmanında 2-0 kazandı. Cengiz Ünder, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. (AA)