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PSG, Kylian Mbappe’yi affetti!

Yaklaşık 1 yıldır gündemden düşmeyen Kylian Mbappe, sözleşme yenilemediği ve Real Madrid ile anlaştığı düşünülerek kadro dışı bırakıldığı PSG tarafından yeniden kadroya dahil edildi.

Yayınlanma: 14:04 - 13 Ağustos 2023 Güncellenme:
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PSG, Kylian Mbappe’yi affetti!

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’in A takım kadrosuna geri döndü. Sezonun ilk maçı olan ve 0-0 biten Lorient karşılaşmasını yeni transfer Dembele ile tribünden takip eden Mbappe bu sabahki A takım antrenmanında yer aldı.

Yıldız oyuncu, mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az bir süre kala sözleşme uzatma imzalamayı reddettikten sonra PSG’nin ‘istenmeyenleri’ ile birlikte kadro dışı bırakılarak antrenman yapmak zorunda kalmıştı.

Mbappe ve Dembele | Foto: Reuters

PSG’den yapılan açıklamada, “Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında PSG-Lorient maçından önce yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah ilk takım antrenman kadrosuna geri alındı” ifadeleri kullanıldı.

Sözleşme yenilemediği için Asya kampına alınmayan Mbappe için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in yaptığı teklif kabul edilmiş ancak yıldız oyuncu gitmek istememişti.

Real Madrid’in Kylian Mbappe’yi sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna katmak istediği ve bu nedenle İspanyol devi Benzema’nın ayrılığı sonrasında ‘9’ numara transferi yapmadığı biliniyor.

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