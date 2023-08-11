PSG, Neymar’ın biletini kesti! Luis Enrique: Kulüpten büyük kimse yok

Luis Enrique'nin basın toplantısında dile getirdiği gizemli ifadelerin ardından Neymar'ın PSG ile yollarını ayıracağına dair iddialar alevleniyor. Barcelona'nın bu transferde nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Lorient ile yapılacak olan maç öncesi basın toplantısında Luis Enrique’nin sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla, PSG’nin duruşu net: Neymar’ın Paris’ten ayrılması gerekiyor. Kulüp, onu yeni projede düşünmüyor ve bu konudaki düşüncelerini oyuncuya açıkça ifade ettiler.

Basın toplantısında konuşan PSG teknik direktörü Luis Enrique, “Kulüpten daha büyük hiçbir oyuncu yoktur. Oyuncularla yaptığım görüşmeleri özel tutma ilkesine sahibim. Bu profesyonel değil. Bunları gizli tutmayı tercih ederim. Söylediklerim bir şeyleri ifade ediyor, ama eylemler daha çok şey anlatır. Eylemlerim, benim ne düşündüğümü açıkça ortaya koyacak.” ifadelerini kullandı.

Bu eylemler, şüphesiz, oldukça açık. Neymar bu sabah diğer takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmadı ve yaz boyunca kulüpten ayrılması beklenen oyunculardan biri oldu.

Brezilyalı futbolcu, Lorient maçı için kadroda da yer almadı. Aynı şekilde, önümüzdeki hafta geri dönmesi de beklenmiyor. Bu eylemlerle, fazladan söze gerek yok.

Şimdi Brezilyalı yıldızın geleceği ne olacak, merak konusu. Neymar için yeni bir takım bulması adına önünde 20 gün daha var.

Şu an için Barcelona, transfer piyasasındaki gelişmelere dikkatle bakıyor.

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