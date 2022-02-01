PSG, Nice’e penaltılarla elendi

Fransa Kupası Son 16 turunda Nice ile karşılaşan Paris Saint Germain, penaltı atışları sonucunda elendi. Corona virüsünü atlatan Lionel Messi sahalara döndü.

Sozcu.com.tr

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Fransa Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Paris Saint Germain ve Nice karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz beraberlikle geçilen maçı penaltı atışları neticesinde Nice kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Corona virüsü geçiren ve hastalığı atlattıktan sonra sahalara dönen Lionel Messi, ilk 11’de başladığı maçta etkili olamadı. İkinci yarıda oyuna giren Kylian Mbappe de takımının gol yollarına çare bulamadı.

Paris Saint Germain’de Messi, Mbappe, Draxler, Veratti ve Bernat penaltı atışlarını gole çevirirken, Leandro Parades ve son atışı kaçıran Xavi Simons penaltı vuruşlarını kaleci Marcin Bulka’ya nişanladı. Nice’te Andy Delort penaltıyı kaçıran tek isim olurken, Youcel Atal, Todibo, Schneiderlin, Gouiri, Gussand ve Dante atışları gole çevirdi.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Nice, Marsilya ile eşleşti.

LİGDE DE PEŞİNDE

Fransa Kupası’nda rakibini eleyen Nice, Ligue 1’de de PSG’nin peşinde. Haftalardır kazanan ve 42 puanla 2. sırada yer alan Nice, 53 puanla liderlik koltuğunda oturan PSG’nin arkasında şampiyonluk mücadelesi veriyor.