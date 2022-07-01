PSG, Vitinha transferini açıkladı! Bonservis bedeli…

Fransız devi Paris Saint Germain, Porto'dan Vitinha'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. PSG'nin 22 yaşındaki Vitinha için ödediği bonservis bedeli de belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Son Fransa şampiyonu Paris Saint Germain, Porto’nun yükselen yıldızı Vitinha’yı resmen transfer etti.

Bir süredir 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini ödedi ve transferi bitirdi.

Vitinha ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Paris Saint Germain, Porto’ya 40 milyon euro ödedi. Birçok Premier Lig ekibinin de transfer listesinde yer alan Vitinha, geçtiğimzi sezon 27 lig maçında oynadı ve Porto’nun şampiyonluğunda kilit bir role sahipti.

İlk milli maçına Mart ayında çıkan Portekizli Vitinha, geçen sezon Portekiz’de sezonun en iyi 11’ine seçilen 3 Porto oyuncusundan biriydi. 2020-21 sezonunu Wolverhampton’da kiralık olarak geçiren ve 22 maça çıkan Vitinha, Nuno Mendes ve Danilo Pereira’nın ardından PSG’deki üçüncü Portekizli oyunu oldu.