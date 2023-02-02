SPOR
Abone Ol

PSG’de Kylian Mbappe şoku

Paris Saint Germain'de sakatlanan Kylian Mbappe'nin Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
PSG’de Kylian Mbappe şoku

Fransa ekibi Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, Montpellier’yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçta sakatlanan Kylian Mbappe’nin sol arka adalesinde kas hasarı tespit edildiğini açıkladı. Golcü futbolcunun takıma dönüşünün 3 hafta süreceği belirtildi. Leo Leroy’nın müdahalesiyle sakatlanan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fransa Kupası’nda Olimpik Marsilya ve Ligue 1’de Toulouse, Monaco, Lille maçlarını kaçırması beklenen Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya ekibi Bayern Münih’i ağırlayacakları 14 Şubat’taki ilk karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Bu sezon PSG formasıyla 26 maça çıkan Mbappe, 25 gol, 6 asistlik performans sergiledi. (AA)

Hakim Ziyech'in evrakları karıştı PSG'ye transferi iptal olduİlginizi ÇekebilirHakim Ziyech'in evrakları karıştı PSG'ye transferi iptal oldu
Almanya Bayern Münih Fransa Kylian Mbappe Lille Monaco Paris PSG Şampiyonlar Ligi Toulouse UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi
X Reklam