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PSG’de Neymar, Messi ve Mbappe şov! Gol yağdırdılar…

Ligue 1'de Lorient'i konuk eden Paris Saint Germain, yıldız futbolcularının attığı gollerle mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

Sozcu.com.tr
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PSG’de Neymar, Messi ve Mbappe şov! Gol yağdırdılar…

Ligue 1’in lideri Paris Saint Germain, 30. hafta karşılaşmasında ağırladığı Lorient’i 5-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtaki gol perdesini 12. dakikada Neymar açarken, 28’de Kylian Mbappe skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip Lorient 56’da durumu 2-1 yapsa da, Paris Saint Germain’in yıldızları üst üste attıkları gollerle maçı kopardı. Mücadelenin 67. dakikasında Mbappe tekrar ağları sarsarak durumu 3-1’e getirirken, 73’de Lionel Messi ve 90’da Neymar’ın golleri maçın skorunu 5-1 olarak tayin etti.

PSG bu sonuçla puanını 68 yaptı ve ikinci sıradaki Marsilya ile arasındaki puan farkını 12’de tutmayı başardı. Lorient ise, 28 puanda kaldı.

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