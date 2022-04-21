PSG’den Angers deplasmanında şampiyonluk provası: 0-3

Fransa Ligue 1 33. hafta karşılaşmasında Angers deplasmanına konuk olan Paris Saint Germain 3-0'lık galibiyete rağmen Marsilya'nın puan kaybetmemesi nedeniyle şampiyonluğunu ilan edemedi.

Sozcu.com.tr

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Ligue 1’de bitime haftalar kala şampiyonluğu garantilemek isteyen Paris Saint Germain, Angers deplasmanından istediği sonucu aldı. Ancak ikinci sıradaki Marsilya’nın geriye düştüğü maçı kazanması şampiyonluğun ilanını 1 hafta erteletti.

Lionel Messi’nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, PSG’ye galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (28′), Sergio Ramos (45+2′) ve Marquinhos (77′) kaydetti. Öte yandan PSG’nin oyuncusu Edouard Michut 90+2’de kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla puanını 77 yapan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşmıştı. Ancak Nantes karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelen Marsilya’nın puanını 62 yapması şampiyonluk turunun bir hafta daha ertelenmesine neden oldu.

PSG, gelecek hafta Lens’i mağlup etmesi halinde, Marsilya’nın alacağı sonuca bakmadan 10. şampiyonluğuna ulaşacak.

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