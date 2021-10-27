PSG’li futbolcu seks işçisinin saldırısına uğradı

Fransa medyası, Paris Saint Germain'li bir futbolcunun sokakta seks işçisi tarafından saldırıya uğradığı ve soyulduğu haberiyle çalkalandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’daki bazı basın organlarında çıkan haberde, Salı gecesi Paris’in 16. bölgesinde Parc de Princes yakınlarında, bir PSG futbolcusuna seks işçisinin saldırdığı yazıldı. Le Point ve Le Parisien’in doğruladığı bilgiye göre, olayın akşam saat 20.00 sularında gerçekleştiği ve polis ekiplerine cüzdan hırsızlığı olarak bildirildiği ifade edildi.

Bir seks işçisi, trafik ışıklarında duran PSG’li futbolcunun arabasına bindikten sonra içinde 200 Euro olan cüzdanını ve telefonunu gasp etti. Alınan bilgilere göre, saldırgan telefonu iade etmesi karşılığında kendisini arabadan indirmesini istedi.

Saldırganın teklifini kabul etmek zorunda kalan PSG’li oyuncu verdiği ifadede, kendisini tehdit eden kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğunu ve içinde 200 Euro olan cüzdanını çaldığını söyledi. Fransız kulübü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.