PSG’nin Erling Haaland planı! Kylian Mbappe ayrılırsa…

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması halinde Erling Haaland'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Fransız devi, Mbappe'nin olası ayrılığı halinde Haaland dışında başka yıldızları da kadrosuna katmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Paris Saint Germain, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Real Madrid ile ön anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe’nin gidişine hazırlanıyor.

Fransız devi, Mbappe’nin ayrılığı sonrası ‘acil durum planı’ oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladı. L’equipe’in iddiasına göre, Mbappe’den doğacak boşluğu Erling Haaland ile doldurmak isteyen Fransız devi, hem kulüp hem de oyuncuyla iletişime geçti. Norveçli futbolcunun ve Borussia Dortmund’un reddedemeyeceği bir teklife hazırlanan PSG, yıldız ismi transfer etmek için birçok Avrupa deviyle yarışmak zorunda kalacak.

Uzun süredir Haaland’ı transfer etmek isteyen Barcelona, yıldız futbolcuya imza attırma konusunda önemli bir avantaja sahip. Real Madrid’in yanı sıra İngiliz ekipleri de Haaland için sıraya girmiş durumda.

PSG ayrıca Haaland dışında Manchester United’lı Paul Pogba ve Lyon’lu Lucas Paqueta transferleriyle de orta sahayı güçlendirmek istiyor.