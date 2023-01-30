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PSG’ye Reims’ten 90+6 şoku!

PSG 59. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede Reims'e son dakikada yediği golle puan kaptırdı.

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PSG’ye Reims’ten 90+6 şoku!

Fransa Ligue 1’ye Paris Saint-Germain (PSG), Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider PSG, orta sıralarda yer alan Reims’ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi ekip, 51. dakika Neymar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha’nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG’yi 10 kişi bıraktı.

Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun’un ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla PSG, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Reims ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.

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