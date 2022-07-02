Rangers efsanesi Andy Goram hayatını kaybetti
İskoç kulübü Rangers'ın efsanesi Andy Goram, kanserle olan savaşını kaybetti.
Rangers kulübü, 58 yaşındaki efsanevi kaleci Andy Goram’ın hayatını kaybettiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Rangers bugün, kanserle savaşan efsanevi kalecimiz Andy Goram’ın ölümünü duyurmaktan derin bir üzüntü duymaktadır” ifadelerine yer verildi.
1991-1998 yılları arasında Rangers formasıyla 260 maça çıkan Goram, bu süre zarfında 5 lig şampiyonluğu, üç İskoç Kupası ve iki Lig Kupası kazandı. Gorman’ın en iyi performanslarından bazıları 1992-93 Şampiyonlar Ligi sezonunda yaşandı.
Rangers turnuvaya hak kazanmak için İngiliz şampiyonu Leeds United’ı saf dışı bıraktı ve dikkat çekici şekilde finale yükselme başarısı gösterdi.
Andy Goram. 1964-2022
The Goalie pic.twitter.com/6HouAgSche
— Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022