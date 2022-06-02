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Real Madrid, Antonio Rudiger transferini duyurdu

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Real Madrid, transfer penceresini de dev bir imzayla açtı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, Chelsea'den ayrılan Antonio Rudiger'i kadrosuna kattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:08 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
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Real Madrid, Antonio Rudiger transferini duyurdu

Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Antonio Rudiger’i bedavaya transfer etti.

İspanya devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Alman stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Rudiger için 20 Haziran günü imza töreni gerçekleştirilecek.

2017 yılında Roma’dan Chelsea’ye 35 milyon euro bedelle transfer olan Rudiger, İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası v 1 İngiltere Kupası şampiyonlukları tattı. Boyu 1.90 olan ve Chelsea’nin kilit oyuncularından biri haline gelen Rudiger, İngiltere’nin yanı sıra Almanya ve İtalya’da da forma giydi.

Henüz 18 yaşındayken Stuttgart formasıyla Bundesliga’da ilk maçına çıkan ve 2015’te Roma’ya transfer olan Rudiger, 2017 yılında Almanya Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Antonio Rudiger’in kariyeri
  • Stuttgart (2011-2015)
  • Roma (2015-2017)
  • Chelsea (2017-2022)
  • Real Madrid (2022- )
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