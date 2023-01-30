Real Madrid ile Real Sociedad, Barcelona’yı mutlu etti!
Lider Barcelona'yı takip eden Real Madrid ile Real Sociedad golsüz berabere kaldı. Barça bu sonucun ardından Madrid ile farkı 5'e, Sociedad ile de 8'e çıkardı.
İspanya La Liga’nın 19. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde zirve yarışı veren iki takımdan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda Real Sociedad’ı konuk etti.
Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 42’e yükselten ikinci sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki puan farkı, 5’e çıktı. Real Sociedad ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı. (AA)