Real Madrid Kepa Arrizabalaga’yı kadrosuna kattı

Real Madrid, sakatlanan kaleci Thibaut Courtois'nın boşluğunu Chelsea'de forma giyen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga ile doldurdu.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olan Thibaut Courtois’nın yerine Chelsea’nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga’yı transfer etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Chelsea ile Kepa’nın bir sezon kiralık olarak Real Madrid’de forma giymesi konusunda anlaşıldığını duyurdu. İspanyol kalecinin yarın Madrid’e gelerek imza töreni için medyanın karşısına çıkacağı belirtildi.

Chelsea’nin 2018 yılında Athletic Bilbao’dan 80 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Kepa Arrizabalaga, İngiliz ekibiyle çıktığı 109 Premier Lig maçında 129 gol yerken, 35 maçta kalesini gole kapamayı başardı.