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Real Madrid, Union Berlin’i 32 şutta devirdi!

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid, büyük baskı kurup 32 şut çektiği maçta Union Berlin'i 90+4'te Bellingham'ın golüyle 1-0 yendi.

Yayınlanma: 22:06 - 20 Eylül 2023 Güncellenme:
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Real Madrid, Union Berlin’i 32 şutta devirdi!

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Real Madrid ile Union Berlin karşı karşıya eldi. Santiano Bernabeu’da oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.

Turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Real Madrid birçok önemli eksiğine rağmen Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin önünde baskılı oyun oynadı.

2 kez direğe takılan Real Madrid 32 şut çekip 16 korner kullandığı maçta rakibine 4 şut imkanı verdi.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü 5 dakika uzatmanın verildiği maçta 90+4’te Jude Bellingham kaydetti.

Napoli ve Braga’nın da yer aldığı grupta Real Madrid 3 puana yükselirken Union Berlin puansız kaldı.

3 Ekim’de Union Berlin sahasında Braga ile karşılaşacak. Real Madrid ise Napoli deplasmanına çıkacak.

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