Real Madrid ve ötesi! İnanılmaz oran

Livepool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Real Madrid'in finallerdeki performansı göz kamaştırıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa sporunda Real Madrid realitesi… Eflatun-beyazlılar, Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sayısını 14'e çıkardı. Real, şampiyonluklarda en yakın rakibi Milan'ı ikiye katladı.

Üstelik Los Galacticos'un başarı yüzdesi akıl almaz: 17 final, 14 kupa, yüzde 82 şampiyonluk oranı…

BASKETBOLDA DA ZİRVE REAL’İN

Real'in azameti bununla bitmiyor. Avrupa'nın iki numaralı sporu basketbolda da zirve onların. Euroleague'de 19 finalde 10 şampiyonluk (yüzde 52)… Sonuncusunu Anadolu Efes'e kaybettiklerini unutmayalım…

Carlo Ancelotti, dörde çıkardığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla bu sayıya ulaşan ilk hoca oldu. Ancelotti, oyuncu ve hoca olarak, 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde Avrupa kupası kaldırmayı başardı.

GENTO’NUN REKORUNA BİR KALDI

Real Madrid'in yıldızları Benzema, Carvajal ve Modric, beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak Cristiano Ronaldo'nun yanına geldi. Real'in dört yıldızının gözü ise bir başka kulüp efsanesi Paco Gento'nun rekorunda. Gento, altı Devler Ligi zaferiyle bu kupayı en fazla kazanan oyuncu durumunda…