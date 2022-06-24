Real Madrid, ‘Yeni Benzema’sını buldu: Matheus Nascimento

İspanya devi Real Madrid, Vinicius Jr ve Rodrygo'nun ardından bir başka Brezilyalı genç yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Botafogo'nun 18 yaşındaki golcüsü Matheus Nascimento, İspanyol devinin "Yeni Benzema'sı" olabilir...

Sozcu.com.tr

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Geçen sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, kadrosunu gençleştirmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Federico Valverde, Vinicius Jr ve Rodrygo transferlerinin arkasındaki isim olan Juni Calafat, Madrid ekibine yeni bir yıldız kazandıracak: Matheus Nascimento.

Brezilya’da Botafogo forması giyen 18 yaşındaki Matheus Nascimento, Aralık 2021’de ilk kez A takımla sahaya çıktı. İlk günden kalitesini sahaya yansıtan ve dikkatleri üzerine geçen Nascimento, yükselen formuyla A takımda daha fazla süre almaya başladı.

Real Madrid, genç futbolcuyu transfer ederek B takımı olan Castilla’da pişmesini sağlayacak. Modern 9 numara tanımına uyan Nascimento, 1.84 boyunda, iyi bir tekniğe sahip ve orta saha oyuncularıyla bağlantı kurma konusunda oldukça yetenekli. Benzema’nın birkaç yıl içinde futbolu bırakmasını bekleyen Real Madrid, Fransız yıldızın yerine Nascimento’yu hazırlamayı planlıyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Piyasa değeri 7 milyon euro olan Nascimento, Botafogo ile 2020 yılında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve serbest kalma maddesi 50 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Botafogo oyuncu haklarının yüzde 60’ına sahip. Alt yaş kategorilerindeki etkileyici performansları sayesinde 2020’de Botafogo A takımı ile antrenmanlara başlayan Nascimento’nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

BOTAFOGO TARİHİNE GEÇTİ

Geçen yıl 6 Eylül’de Corinthians’a karşı oynan maçta ilk kez A takım forması giyen Matheus Nascimento, 16 yıl, 6 ay ve 3 günle Botafogo ile profesyonel maça çıkan en genç oyuncu unvanını aldı. Botafogo’nun alt yaş kategorilerinde 150’den fazla gol atan Nascimento, A takımla sadece 2 gol atabildi.