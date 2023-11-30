Real Madrid’de Arda Güler ve Tchouameni’den iyi haber

Real Madrid'in sakatlık raporu: Arda Güler ve diğer yıldız oyuncuların sahalara dönüş süreci. İspanya Süper Kupası öncesi takımın durumu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid’de sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamayan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladı.

Napoli’yi 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi grubunda birinciliği garantileyen Real Madrid’de bir iyi haber de sakat futbolcularından geldi.

Arda Güler ve Tchouameni sahada bireysel olarak egzersiz yaptılar. Her ikisi de artık son düzlüğe girmiş olan iyileşme süreçlerine devam ediyor.

ARDA GÜLER İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Real Madrid sağlık ekibi, Türk yıldız Arda Güler için acele etmeyecek.

Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulübün doktorları genç yıldızın uzun zamandır beklenen ilk maçına çıkması için biraz ağırdan almak istiyor.

Fransız oyuncu Camavinga ise, gözünü İspanya Süper Kupası’na dikmiş durumda ve bu turnuvada kesinlikle hazır olacak.

Kepa da takımla birlikte antrenmanlara geri döndü ve önümüzdeki cumartesi günü Santiago Bernabeu’da Granada’ya karşı oynanacak maçta hazır olması bekleniyor.

Courtois, Militao, Modric, Vini Jr. ve Camavinga ise iyileşme süreçlerine devam ediyor.