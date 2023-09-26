Real Madrid’de Arda Güler’in büyük şanssızlığı

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sezon öncesi yapılan hazırlık kampında sakatlanan Arda Güler'den, iyileştikten sonra bir kötü haber daha geldi.

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Fenerbahçe’den sezon başında İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in yakasını sakatlıklar bırakmıyor.

Sezon öncesi yapılan hazırlıklarında ağır bir sakatlık geçiren ve Real Madrid’in ABD kampından ayrılarak İspanya’da ameliyat olan Arda Güler, uzun süre bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı. Carlo Ancelotti, takımın yaptığı antrenmandan önce Arda Güler’in iyileştiğini ve oynayabilecek durumda olduğunu söylemişti.

Ancak Arda Güler, Real Madrid’in Las Palmas ile oynayacağı maçın son antrenmanında yeniden sakatlandı. Real Madrid Kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Takımın yaptığı son antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu” ifadelerine yer verildi.

Arda Güler’in en az bir ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Arda Güler, takımın sezon öncesi ABD’de yaptığı kampta da sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül’de takımla antrenmanlara başlamıştı.