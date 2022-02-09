Real Madrid’de Karim Benzema endişesi

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Karim Benzma'nın Paris Saint Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada olup olmayacağı konusunda endişeler artıyor.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile karşılaşacak olan Real Madrid, yıldız futbolcusu Karim Benzema’dan gelen haberle endişelenmeye başladı.

Kas sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi olan Fransız forvet, geçen hafta sakatlandığı bölgede tekrar ağrı hissetti ve bu nedenle çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürüyor. Benzema’nın hedefi 15 Şubat’taki PSG maçına yetişmek ancak yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Benzema’dan gelecek iyi bir haberi beklerken, hafta sonu ligde oynanacak Villarreal maçında sahada olması beklenmiyor.

Benzema, PSG maçında kadroda olması halinde yüzde 100 hazır olmayacak ve bu noktada Ancelotti’nin kritik bir karar vermesi gerekiyor. İtalyan teknik adam Fransız forvetin sakatlığı atlatması halinde en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor.

Benzema 23 Ocak’ta Elche’ye karşı oynanan maçta sakatlandı. Real Madrid’i Athletic Bilbao ve Granada ile oynadığı maçlarda yer almadı. Yaklaşık 18 gündür takımdan ayrı olan Benzema’nın gelecek hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.