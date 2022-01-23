Real Madrid’e bir çelme daha!

Yeni yıla Getafe yenilgisiyle başlayan Real Madrid, Valencia galibiyeti sonrası Elche'ye puan kaptırdı: 2-2.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’nın 22. haftasında lider Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Elche’yi konuk etti. Ligde kalma yarışı veren konuk takım 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti son dakikada kaçırdı: 2-2.

Benzema 33. dakikada penaltıyı gole çeviremezken, Elche ise 42. dakikada Luca Boye ile 1-0 öne geçti. Maç boyunca 3 şut çeken ve bunlarda ikisinde isabet bulan konuk takım, 76. dakikada Pere Milla ile 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Real Madrid, 82. dakikada bir penaltı daha kazandı! Bu kez topuna başına Luka Modric geçti. Hırvat yıldız farkı indirirken, maçın son dakikasında Eder Militao 90. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen golü kaydetti.

2022 yılında çıktığı 3. maçında bir kez daha puan kaybeden Real Madrid 50 puana yükselirken, Elche de haftayı 23 puanla 15. sırada tamamladı.

Real Madrid 23. haftada Granada’yı sahasında 6 Şubat Pazar günü konuk edecek. Elche de 5 Şubat Cumartesi günü Alaves ile sahasında karşılaşacak.