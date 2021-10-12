Real Madrid’in yeni gözdesi Aurelien Tchouameni! 60 milyon Euro…

Yaşlanan orta sahasını güçlendirmek isteyen Real Madrid, Fransa Milli Takımı ve Monaco'nun 21 yaşındaki futbolcusu Aurelien Tchouameni'yi kıskaca aldı. Birçok Avrupa devinin takip ettiği genç futbolcu için ilk fiyat belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Son Uluslar Ligi şampiyonu Fransa Milli Takımı’nın yeni yıldızı Monaco’lu Aurelien Tchouameni, Avrupa’nın dört bir yanından kulüplerin radarına girerken, en ciddi talip İspanyol devi Real Madrid oldu. Gelecek yaz orta sahayı güçlendirmek isteyen Real Madrid, daha dinamik, genç ve yetenekli isimlerin üzerinde duruyor.

21 yaşındaki Tchouameni, Eylül ayında ilk çıkışını yaptıktan sonra Fransa’nın son iki maçında yıldızını parlattı ve Real Madrid’de Casemiro’nun yerine geçmesi için tüm niteliklere sahip bir defansif orta saha olarak transfer listesine girmeyi başardı. Savunma konusundaki yetenekleri ile öne çıkan Tchouameni, bu özelliğiyle yeni transfer Eduardo Camavinga ve diğer bir transfer seçeneği olan Paul Pogba’dan ayrılan bir olasılık haline geldi.

60 MİLYON EURO!

Liverpool, Chelsea ve Manchester City dahil birçok İngiliz ekibinin radarında olan Tchouameni için Monaco’nun yüksek bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor. Bordeaux altyapısında yetişen Fransız orta saha oyuncusu Ocak 2020’de 18 milyon Euro bedelle Monaco’ya transfer edilmişti. Monaco’nun Tchouameni transferi için pazarlık masasına oturacak kulüplere kapıyı 60 milyon Euro’dan açması bekleniyor.