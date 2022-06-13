Real Madrid’in yeni yıldızları Antalya’da yetişiyor
Real Madrid Futbol Okulu'nun 6. sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Antalya’nın Belek ilçesinde düzenlenen Real Madrid Futbol Okulu’nun 6. sezon açılış törenine, Real Madrid Kulübü’nden futbol okulu için gelen antrenör Pablo Diaz, yardımcısı Maxim Fomenko ve futbol operasyon sorumlusu Arda Gençler’in de aralarında yer aldığı 5 eğitmen katıldı.
Açılışta antrenör ve çocuklar pasta kesti. Açılışın ardından İspanyol antrenör Diaz, çocuklara futbol hakkında teknik bilgiler verirken, sonrasında ise idman yaptırdı.
Haftanın 5 günü gerçekleştirilecek antrenmanlar, otelin FIFA standartlarındaki sahalarında yapılacak. 2 Eylül’e kadar sürecek okula, 6- 16 yaş arası çocuklar katılıyor.