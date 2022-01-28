Reims cephesinden Fenerbahçe’ye transfer müjdesi

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ghislain Konan ile ilgili Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot'tan açıklama geldi.

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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek pozisyonunda oynayan Reims’in Fildişi Sahilli futbolcusu Ghislain Konan’ı listesine aldı. Fenerbahçe’nin Konan için yaptığı teklif hakkında Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot’tan açıklama geldi.

Jean-Pierre Caillot, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Konan için teklifler aldık. Anladığımız kadarıyla menajeri artık başka bir takımda oynamasını istiyor. Fenerbahçe de Konan’ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında… Fenerbahçe’nin yaptığı teklif oldukça iyi… Biz Fenerbahçe ile anlaştık ama elbette transferin gerçekleşmesi için Konan’ın da Fenerbahçe’ye gitmeyi kabul etmesi gerekiyor. İngiltere’den de Konan’ı transfer etmek isteyen takımlar var.”

Reims’e 2018 yılında Portekiz ekibi Vit. Guimares’ten 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Konan, Fransız ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol atarken, 5 de asist yaptı. Fildişi Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını 13 kez terletti.