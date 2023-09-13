Richarlison’dan duygusal çıkış: “Psikolojik yardım alacağım”

Richarlison, Brezilya'nın son maçlarında yaşadığı duygusal anların ardından, Tottenham'a dönüşünde psikolojik yardım almayı ve oyun ritmini yakalamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Brezilyalı yıldız Richarlison, milli takım arasının ardından Tottenham’a döndüğünde ‘psikolojik yardım’ alacağını ve saha dışında geçirdiği ‘çalkantılı zamanın’ ardından zihni üzerinde çalışmak istediğini açıkladı.

Spurs forveti, Brezilya’nın cumartesi günü Bolivya karşısında aldığı 5-1’lik galibiyet sırasında oyundan alındıktan sonra gözyaşları içinde kalmıştı. Richarlison oyundan alınmadan önce altın değerinde bir gol şansını kaçırmış, 26 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde duygusal anlar yaşamıştı.

TOTTENHAM’DA DA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ

Salı günü Brezilya’nın Peru karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin 64. dakikasında da değiştirilerek milli takım arasını golsüz kapattı.

Tottenham’da gol atamadığı için eleştirilere maruz kalan Richarlison, maç sonrası yaptığı açıklamada, parasında gözü olan insanların kendisinden ‘uzaklaştığı’ saha dışı olaylardan etkilendiğini açıkladı.

RICHARLISON: PARAMA GÖZ DİKEN İNSANLAR…

Golcü oyuncu Belem’de Bolivya’ya karşı verdiği duygusal tepkide bunun da payı olduğunu söyledi ve Tottenham’da ‘psikolojik yardım’ alacağını sözlerine ekledi.

Brezilya gazetesi Globo’ya konuşan yıldız forvet, “Son beş ayda saha dışında çalkantılı bir dönemden geçtim. Şimdi evde her şey yolunda. Sadece parama göz diken insanlar benden uzaklaştı.” ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu:

“Şimdi işler yoluna girecek, eminim Tottenham’da iyi bir çıkış yakalayacağım ve yeniden bir şeyler yapacağım. O üzücü an kötü oynadığım için değildi, bence Belem’de kötü bir oyun oynamadım, daha çok saha dışında olan şeylerle ilgili bir patlamaydı, benim tarafımdan değil ama bana yakın olan insanlar tarafından kontrolden çıktı.”

“PSİKOLOGDAN YARDIM ALACAĞIM”

‘İngiltere’ye geri döneceğim, zihnim üzerinde çalışmak için bir psikologdan psikolojik yardım alacağım. Hepsi bu, daha güçlü döneceğim. Bir sonraki kadroda olacağıma inanıyorum, bunun için çalışacağım. Bu Tottenham’da iyi bir seri yakalamakla ilgili, bu hafta oturup onlarla konuşacağım, iyi bir seriye ihtiyacım var, oyunun ritmini yakalamalıyım.”

Richarlison saha dışı sorunlarla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, ancak Globo’nun haberine göre; Brezilyalı oyuncu kariyerinin başından beri kendisini destekleyen uzun süreli menajeri Renato Velasco ile yollarını ayırdı.

35 MAÇTA SADECE 3 GOL

Brezilya formasıyla 45 maçta 20 gol atan Richarlison, geçen sezon 60 milyon sterlinlik bir transferle Tottenham’a katıldığından beri zor günler geçiriyor. Forvet oyuncusu Spurs’teki ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta sadece üç gol attı.

Richarlison bu sezon Premier Lig’de forma giydiği dört maçta henüz gol atamadı ancak Carabao Kupası’nda fileleri havalandırdı. Harry Kane’in Bayern Münih’e gitmesi Richarlison’a Tottenham’ın birinci tercih forveti olma şansını doğurdu.