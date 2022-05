Richarlison’dan Jamie Carragher’a: Önce ağzını yıka, sana saygı duymuyorum

İngiltere Premier Lig’de Crystal Palace’ı 3-2 yenerek kümede kalmayı garantileyen Everton büyük bir sevinç yaşarken, takımın yıldızı Richarlison’un aklı efsane futbolcu Jamie Carragher’daydı…

Goodison Park’ta ilk yarıda 2-0 geriye düşen Everton, ikinci yarıda adeta hayata döndü. Michael Keane’in 54. dakikada attığı golden 15 dakika sonra Richarlison beraberlik golünü kaydederken, Dominic Calvert-Lewin 85’te Everton’ı 3-2’lik galibiyete taşıdı.

Müthiş geri dönüşle gelen galibiyet sonrası Everton cephesi büyük sevinç yaşadı. Brezilyalı yıldız Richarlison ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Liverpool’un eski futbolcusu Jamie Carragher’ı hedefe koydu.

Liverpool ile oynanan derbi maçından sonra Carragher’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara sinirlenen Richarlison, “Benden ve Everton’dan bahsetmeden önce ağzını yıka. Sana saygı duymuyorum” ifadelerini kullandı ve kaka emojisi koydu.

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don’t respect you

— Richarlison Andrade (@richarlison97) May 20, 2022