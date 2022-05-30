Robert Lewandowski: Bayern Münih’teki hikayem sona erdi

Robert Lewandowski, Bayern Münih'teki zamanının "bittiğini" duyurdu ve sözleşmesinin bir yıl daha sürdüğü kulübünün onu iradesi dışında tutacağına inanmadığını söyledi.

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Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in yıldız forveti Robert Lewandowski, Bayern’deki zamanının dolduğunu açıkladı. Barcelona görüştüğü bilinen ve La Liga devine gitmek isteyen Polonyalı forvet, milli takım kampında çıktığı basın toplantısında net ifadeler kullandı.

Polonya’nın Galler ile Uluslar Ligi’nde oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Lewandowski, “Bayern’deki dönemim sona erdi. Bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum” dedi.

33 yaşındaki forvet, 2014 yılında transfer olduğu Bayern Münih’in kendisini zorla tutacağını düşünmediğini belirterek, “Bayern ciddi bir kulüp ve beni takımda tutmayacaklarına inanıyorum. Artık orada oynamak istemiyorum. En iyi çözüm transferdir. Umarım beni durdurmazlar” ifadelerini kullandı.

HAINER: BİZİMLE KALACAK

Bayern’in başkanı Herbert Hainer iki hafta yaptığı açıklamada sözleşmesinin 2023 yılında biteceği Lewandowski için Alman Sport1 TV kanalına “Robert’in 2023’e kadar sözleşmesi var. Bizimle o kadar oynayacak” demişti.

Lewandowski, bu sezon Bundesliga’da 34 maçta 35 gol ve 10 Şampiyonlar Ligi maçında 13 gol kaydetti.

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